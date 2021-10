Il giornalista è sicuro: “Quest’anno meglio della scorsa stagione. Merita la Nazionale”

Il Milan di Pioli è in crescita continua. Dopo una scorsa stagione al di sopra delle aspettative, in quest’anno si sta addirittura superando.

Uno dei giocatori cresciuti maggiormente è sicuramente Davide Calabria. Giocatore per cui ha speso parole importanti Giancarlo Padovan.

Ecco le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport: “Calabria si diceva che rendesse di più senza pubblico ma quest’anno sta facendo ancora meglio e sta dimostrando di essere un titolare da nazionale”.

Parole importanti per un calciatore spesso criticato in passato e che nelle gerarchie di Mancini non ha ancora trovato posto, ma adesso è pronto a prendersi tutto.