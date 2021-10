Questa sera il Milan testerà le sue ambizioni d’altissima classifica contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una vittoria proietterebbe confermerebbe i rossoneri nel ruolo di primi inseguitori del Napoli capolista.

La prospettiva intriga i più e tra i sostenitori di chi crede a un Milan fortemente competitivo c’è Paolo Condò.

Per il giornalista la squadra di Pioli può vincere lo scudetto, perchè, al netto di una campagna acquisti, in cui il Diavolo si è indebolito, il potenziale è rimasto comunque alto, attraverso acquisti mirati e la crescita di determinati giocatori. Ecco le sue parole, rilasciate a Sky Sport:

“Il Milan può vincere il campionato? Non lo escludo. In estate ha perso tantissimo e sta cercando di colmare le partenze. Maignan non è Donnarumma, però è un ottimo sostituto. In più sono cresciuti in maniera esponenziale Brahim Diaz, Leao e Tonali. Il Milan è più forte dell’anno scorso“.