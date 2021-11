SM – Ag. Cuenca: “Era molto vicino al Barcellona, al Milan farà la storia”

Del suo arrivo in rossonero se ne parla già dalla fine della scorsa sessione di mercato, adesso quel momento è finalmente arrivato. Hugo Cuenca diventerà presto un nuovo giocatore del Milan.

Cuenca, centrocampista paraguaiano classe 2005, è considerato uno dei maggiori talenti emergenti non solo in patria, ma anche a livello internazionale. Lo conferma il fatto che a lungo è stato corteggiato dal Barcellona, prima di scegliere il Milan.

Cuenca, Milan

La società rossonera già da tempo ha un accordo sia con il giovane giocatore, sia con il Deportivo Capiatà, squadra proprietaria del suo cartellino. Ma l’ufficialità non è mai arrivata a causa di un problema burocratico: Cuenca, infatti, aspetta di ricevere la cittadinanza spagnola per poter essere tesserato. Nel frattempo, in questi mesi ha continuato ad allenarsi con un preparatore personale e con l’U18 del Milan.

L’agente del giocatore, Renato Bittar, raggiunto in esclusiva dalla redazione di SpazioMilan, ha confermato che a gennaio Cuenca firmerà il contratto, esprimendosi anche sul suo futuro in rossonero:

“Cuenca è un top player, presto otterrà la cittadinanza spagnola, e a gennaio diventerà un giocatore del Milan. Il Barcellona è stato molto vicino a Hugo, ma ha scelto il Milan perché si sente a suo agio lì: farà la storia“

Sulla squadra a cui verrà aggregato a partire da gennaio: “Inizialmente con l’U18, ma potrebbe presto giocare per la Primavera, è una possibilità“.