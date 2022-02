Inter-Milan, maxi rissa tra ultras! La ricostruzione

Durante il derby tra Inter e Milan ci sono state scintille non solo in campo, ma anche sugli spalti tra le tifoserie: infatti, secondo alcune testimonianze, sarebbe scattata la rissa tra 4 ultras del Milan e un tifoso dell’Inter nel primo anello blu.

Il motivo ha dell’incredibile. Il tifoso dell’Inter si sarebbe infatti appropriato di uno striscione del Milan caduto dal secondo anello, quello che spetta alla parte più calda della curva milanista.

Questi gesti però sono stati immediatamente puniti. Infatti in mattinata il Questore di Milano ha emesso in totale 6 daspi, 4 per gli scontri e 2 per le invasioni di campo.

FILIPPO FAGIOLINI