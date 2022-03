Il giornalista è sicuro: “Origi è ai dettagli, vi dico quanto guadagnerà!”

Il giornalista di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini ha fatto il punto sull’ormai probabile nuovo arrivo Divock Origi, sostenendo come l’operazione sia ormai ai dettagli.

L’attaccante si svincolerà a fine stagione dal Liverpool e, stando alle sue parole, avrebbe già trovato l’accordo con i rossoneri sulla base di 4 milioni di euro:

“Il Milan ha deciso di accelerare forte sul fronte dell’attaccante per la prossima stagione. Maldini e Massara sono vicinissimi a chiudere l’accordo con Origi, che a giugno si svincolerà dal Liverpool. La trattativa tra il club rossonero e l’entourage del giocatore è ai dettagli.

Origi Liverpool Milan

Non si è ancora arrivati alla definizione ma la volontà reciproca è quella di chiudere e per questo c’è grande fiducia. Per il giocatore è pronto un contratto da circa 4 milioni di euro l’anno.”

Poi su Tonali aggiunge: “Il Milan è molto soddisfatto del rendimento di Tonali e a fine stagione ritoccherà l’ingaggio del giocatore che un anno fa, pur di rimanere in rossonero , aveva deciso di ridursi lo stipendio per favorire l’operazione di riscatto con il Brescia. Un premio più che meritato”.