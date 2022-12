Giroud, prove di rinnovo: quando avverrà l’incontro decisivo con il Milan!

Il futuro di Olivier Giroud sarà ancora in maglia rossonera? Attualmente impegnato al Mondiale con la propria nazionale, l’attaccante francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il Milan sta cominciando a muoversi per il rinnovo.

Entro la fine dell’anno ci sarà il primo vero incontro tra le parti: la società rossonera non vuole privarsi del proprio bomber e nell’incontro, che arriverà solo dopo la fine del Mondiale, cercherà di capire se ci sono le basi per un prolungamento.

Giroud Rinnovo Milan

Probabilmente, Giroud prolungherà il proprio contratto di un altro anno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Olivier Giroud si incontrerà con la dirigenza del Milan non appena tornato dal Qatar per parlare del suo rinnovo.

I numeri di Giroud con la maglia del Milan

Arrivato in rossonero nell’estate del 2021, nella sua prima stagione con la maglia del Milan Giroud ha messo a segno 14 gol in 38 partite risultando decisivo nella vittoria dello scudetto.

In modo particolare, la sua doppietta contro l’Inter nel Derby di ritorno è stata fondamentale per la rimonta rossonera. In questa stagione, il centravanti francese ha già messo a segno 9 gol in 19 presenze, mettendosi in luce anche al Mondiale con 4 gol all’attivo.