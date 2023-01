Giroud senza Ibrahimovic e Lazetic: il Milan ha scelto il suo vice in attacco

Nodo attacco non facile da scogliere per il Milan. In questo momento, gli attaccanti presenti in rosa non danno certezze, motivo per cui Maldini e Massara stanno cercando di capire come muoversi nelle prossime sessioni di mercato.

Per quanto decisivi, Giroud e Ibra non saranno rossoneri in eterno. Il primo, con 36 anni alle spalle, ha ancora tanta voglia di incidere, ma i problemi fisici non lo rendono una sicurezza.

Stesso discorso per lo svedese, ancora alle prese con il problema al ginocchio e mai realmente a disposizione di Stefano Pioli.

Colombo Lecce Milan

Colombo per il futuro del Milan: gli scenari

Per il futuro però il Milan guarda in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la grande stagione che Lorenzo Colombo sta disputando con la maglia del Lecce non sta passando inosservata.

Il club pugliese avrà possibilità di riscattarlo per 2,5 milioni, ma l’ultima parola spetterà comunque ai rossoneri. Il Milan potrà esercitare l’opzione di contro riscatto per soli 500 mila euro in più.

Secondo il quotidiano, Colombo potrebbe davvero convincere la dirigenza a dargli una chance nel calcio che conta, offrendogli chance in pianta stabile con la prima squadra.