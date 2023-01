Ultim’ora su Zaniolo, la mossa dell’agente fa sperare ancora il Milan: cosa sta succedendo

Zaniolo-Milan, tutt’altro che finita. Il calciatore della Roma, messo fuori rosa dalla società, ha poco meno di 8 ore per riuscire a trovare una destinazione. In caso contrario, c’è il rischio concreto che resti lontano dai campi almeno fino a giugno.

Si riaccende la pista Zaniolo: le ultime

Come riportato da Sportitalia, il Milan sta facendo un ultimo tentativo proprio in questi minuti per capire se la trattativa si possa sbloccare da un momento all’altro. L’agente di Zaniolo, Vigorelli, sarebbe in attesa di ricevere un’offerta dal club rossonero.

Milan Zaniolo Vigorelli

Dopo aver rifiutato l’opzione Bournemouth, non sono state più recapitate alla Roma offerte concrete. Quella del Milan di qualche giorno fa era stata reputata dalla dirigenza giallorossa non all’altezza.

Seppur la volontà del calciatore sia quella di approdare in rossonero, la trattativa resta complicata. Per accontentare la Roma servirà un’offerta pari o superiore a quella del club inglese: le cifre si aggirano intorno sui 27 milioni più bonus/percentuale sulla futura rivendita.