Si torna a parlare di Scudetto in casa Milan. Ovviamente è complicato farlo in merito a questa stagione, ma nulla vieta di ricordare lo scorso anno del Diavolo. Lo ha fatto Stefano Pioli in occasione della premiazione per la Panchina d’Oro 2022.

Panchina d’Oro, Pioli celebra il Milan

Stefano Pioli ha vinto il premio per il miglior allenatore d’Italia del 2022. Infatti il tecnico del Milan è stato premiato con la Panchina d’Oro per il successo in Serie A dello scorso anno. Dopo la premiazione Pioli ha lasciato trasparire sensazioni ed aneddoti della vittoria dello Scudetto.

FOTO: Pioli-Milan-Tottenham

Inoltre Pioli ha spiegato, secondo il suo punto di vista, quali sono state le vere motivazioni per cui il Milan è riuscito nell’impresa. L’allenatore rossonero ha detto: “Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di difficile, dobbiamo andarne orgogliosi. L’ambiente ed il gruppo hanno fatto la differenza, infatti a Milanello si è creato qualcosa di speciale. Nessuno poteva pensare che vincessimo noi, forse siamo andati oltre le nostre possibilità”.

In chiusura Pioli si è lasciato andare ad un ringraziamento vero staff, dirigenza e gruppo squadra: “Abbiamo fatto la differenza con lo spessore del nostro lavoro. Ho collaborato con persone speciali“.

Enrico Coggiola