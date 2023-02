Zaniolo al Galatasaray, ma col Milan non è finita qui: spunta una via d’uscita

L’avventura di Zaniolo alla Roma si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo essere approdato nella Capitale nell’estate del 2018, nella trattativa che ha portato Nainggolan dalla Roma all’Inter, l’avventura a Roma di Zaniolo non è stata tutta ‘rose e fiori‘. Tanti i momenti chiave: l’esordio con la Roma al Bernabeu, due gravi infortuni: due lesioni ai legamenti del crociato, il gol vittoria contro il Feyenoord che ha permesso alla Roma di vincere la Conference League nella passata stagione e infine il brusco addio. Nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo è sbarcato ad Istanbul, pronto ad iniziare una nuova avventura al Galatasaray.

La clausola pro Milan

(Getty Images)

Nelle ultime settimane del calciomercato invernale anche il Milan si era interessato a Nicolò Zaniolo. Maldini aveva ottenuto il gradimento da parte del giocatore ma non aveva trovato un’intesa con la Roma sulla formula e sulle cifre del trasferimento. Nel frattempo Zaniolo si è accasato in Turchia, al Galatasaray dove ha trovato vecchie conoscenze del calcio italiano: da Mertens a Icardi, passando per Torreira e Muslera. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per il Milan però non è finita qui: nel contratto che Zaniolo ha firmato con il club turco è presente infatti una clausola rescissoria. Una specie di “via d’uscita” per tornare in Italia, magari proprio al Milan, dal valore di 35 milioni di euro, cifra che però scenderà tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e i 25 milioni nell’anno seguente.

Clemente Grimaldi