Giroud pensa già a Juventus-Milan: sfida in diretta!

Vittoria schiacciante per il Milan che sovrasta la Sampdoria, ormai aritmeticamente trecessa in Serie B, per 5-1. Fondamentale la tripletta di Giroud. Dopo la sconfitta pesante in Champions League contro l’Inter tra andata e ritorno il francese ha fatto la differenza.

Tra primo e secondo tempo, l’attaccante ha dimostrato di essere un attaccante di peso che può fare la differenza. I pensieri principali, però, vanno alla prossima sfida contro la Juventus che si giocherà domenica prossima.

Una sfida valida per la prossima qualificazione in Champions League e che avrà, quindi, anche un peso economico e che potrebbe significare anche il continuo di un progetto iniziato nelle scorse stagioni anche grazie al rinnovo di Leao che, secondo indiscrezioni, avrebbe firmato il suo rinnovo.

Le parole di Giroud

Di seguito le parole di Giroud subito dopo il triplice fischio di Milan-Sampdoria:

Giroud Milan