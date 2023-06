Anche Milinkovic-Savic in Arabia Saudita? L’agente svela sul futuro

Il calciatore serbo è al centro del calciomercato da diverse settimane ed ora il suo agente rilascia dichiarazioni in merito.

Sergej Milinkovic-Savic, giocatore fondamentale per la sua Lazio, è molto richiesto in Europa dalle big europee, ma non solo, su di lui si sono palesate anche sirene arabe. A parlare ora è il suo agente, Mateja Kezman, in merito al suo futuro e alle offerte arrivate.

Futuro Milinkovic, le parole del suo agente

Colonna portante della Lazio, Milinkovic-Savic in Italia è molto richiesto ed apprezzato, sulle sue tracce anche il Milan ovviamente. Ora è il suo agente a parlare, Mateja Kezman, a 365Scores Arabic:

In Arabia Saudita Milinkovic-Savic è molto richiesto, ad ora però ci sono arrivate altre richieste da altri club. Questo non esclude che Sergej non possa avere un futuro in un club arabo, nella vita non si può mai sapere.

Queste le parole del suo agente in merito alle avances da parte dei club arabi, tuttavia l’Europa ha occhi di riguardo verso il centrocampista della Lazio che andrà in scadenza con quest’ultima il prossimo anno e il suo futuro, ad ora, è un punto interrogativo.