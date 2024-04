ESCLUSIVA SM – Orazio Accomando sul futuro di Pioli: “La sua volontà è chiaro”, poi sul futuro di Maignan e Theo

In esclusiva a SpazioMilan abbiamo avuto il piacere di intervistare Orazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato per DAZN.

ESCLUSIVA SM – Orazio Accomando sulle cessioni: “Cessione big come l’anno scorso? Non credo”

Come l’anno scorso il Milan sarà costretto a cedere un big per concretizzare le entrate oppure no?

Non credo onestamente. Sicuramente ci sono diversi giocatori che hanno mercato. Maignan e Theo su tutti, ma non è detto che partano. Bennacer probabilmente è quello che avrà più offerte concrete.

ESCLUSIVA SM – Orazio Accomando sul sostituto di Giroud: “Non sarà semplice”, poi svela i due nomi in pole

Con l’addio di Giroud, il nome di Zirkzee sembra quello più caldo in entrata. Il Milan ha scelto lui come prima punta del futuro?

Sicuramente è un nome che piace e anche tanto, ma cosi come Gyokeres. Sostituire Giroud non sarà per niente semplice, sia per il peso tecnico e tattico che per il valore umano del giocatore.

ESCLUSIVA SM – Orazio Accomando sul futuro di Pioli: “Lui vuole restare l’allenatore del Milan”

Il futuro di Pioli è in bilico come si vociferava negli scorsi mesi, oppure con i risultati delle ultime settimane si va verso la permanenza a prescindere dal piazzamento in Europa League?

Come abbiamo raccontato, oggi ci sono buone possibilità di vedere Pioli in panchina anche nella prossima stagione. È chiaro che nel calcio le cose possono cambiare in fretta. Fare un bel derby e un’ottima Europa League sicuramente potrebbero agevolare la conferma. Sicuramente ci sarà un confronto per analizzare bene cosa è andato e cosa no. Poi bisogna anche capire se lo stesso Pioli avrà offerte. Oggi la volontà chiara è di restare l’allenatore del Milan.

