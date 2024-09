Milan, confronto tra Fonseca e Pavlovic: possibile clamoroso scenario a sorpresa

In casa Milan si respira aria tesa, dopo l’ennesimo risultato negativo dall’inizio della nuova stagione. In vista del Derby si sono confrontanti Fonseca e Pavlovic: news da Milanello.

Il Milan non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori. Il club, dopo i cambiamenti a cui è andato incontro nel corso dell’estate, sembra non aver trovato ancora la sua giusta dimensione. Ne sono una prova i risultati sul campo: in cinque partite disputate, fra Serie A e Champions League, i rossoneri sono riusciti a collezionare una sola vittoria.

Così mister Paulo Fonseca, subentrato ad uno Stefano Pioli ormai ai ferri corti con l’universo rossonero, dovrà cercare di imprimere una nuova rotta all’annata del club. Sembrava essere arrivato il sereno, dopo la goleada ai danni del Venezia, ma la rimonta del Liverpool in un martedì sera europeo ha spazzato ogni timido sole.

Ora all’orizzonte si prepara una nuova sfida, quella contro l’Inter valido per il Derby della Madonnina numero 240 (fra tutte le competizioni). Alla stracittadina di domenica sera l’allenatore portoghese arriva con qualche dubbio per quanto riguarda la formazione. Soprattutto dopo il confronto con il nuovo arrivato Strahinja Pavlovic, già autore di un gol con la maglia rossonera.

Verso il Derby: la decisione di Fonseca su Pavlovic

Cambi in vista per la formazione rossonera in occasione della partita di domenica sera. Secondo quanto riportato da Sky, Paulo Fonseca potrebbe lasciare Strahinja Pavlovic in panchina. La notizia è trapelata dopo un importante confronto avvenuto quest’oggi a Milanello fra il difensore e il tecnico rossonero.

Per il serbo si tratterebbe di interrompere la sua titolarità con la maglia numero 31 del Diavolo, dal momento che è sceso in campo sin dal primo minuto di gioco non appena arrivato nel capoluogo lombardo.

Sorge così un dubbio per la difesa del Milan, pronto ad essere sciolto già nella giornata di domani, vigilia del grande match. A Fonseca, infatti, non resta che prendere la decisione di mandare in campo la coppia Gabbia-Tomori.

Per l’italiano, ritornato prima del previsto dal prestito al Villarreal, potrebbe arrivare l’ora della terza presenza stagionale (sino ad ora ha giocato una partita di campionato ed ha esordito in Champions League). Per l’ex Chelsea, invece, si va verso la quarta apparizione in campo, indice di continuità e di una grande importanza che il numero 23 rossonero sta sempre di più riscoprendo nel reparto difensivo. Solo il tempo saprà dire se questa sarà stata la scelta giusta.