News Milan, Szoboszlai manda in estasi i tifosi: le sue parole fanno impazzire tutti

Le ultime dichiarazioni di Dominik Szoboszlai non sono di certo passate inosservate ai tifosi del Milan. C’è già chi sogna in grande.

La serata di Champions League di martedì è stata senza dubbio molto amara per il Milan. Nonostante il vantaggio dopo pochi minuti di Christian Pulisic, i Rossoneri sono crollati sotto i colpi del Liverpool dando vita ad una prestazione totalmente insufficiente. Al termine della gara, infatti, il risultato di 1-3 è sembrato quasi andar stretto ai Reds per la mole di occasioni create.

I ragazzi di Arne Slot, che erano reduci da un clamoroso tonfo interno in Premier League contro il Nottingham Forrest, hanno dominato in lungo e in largo con il Milan che non è sembrato mai essere in partita. A rendere, però, meno amara la sconfitta (più o meno) è stato il post partita con Dominik Szoboszlai e Darwin Nunez che sono stati immortalati con indosso la maglia rossonera dopo averla scambiata come spesso accade.

Il fantasista ungherese però, andato anche a segno nella sfida di San Siro, non si è fermato ad indossare la maglia. In queste ultime ore, infatti, ha rilasciato un’intervista dove ha letteralmente mandato in estasi i tifosi rossoneri.

Szoboszlai esce allo scoperto: “Sono tifoso del Milan”

L’ex centrocampista del Lipsia ha risposto ad alcune domande ai microfoni di DAZN e non sono mancate alcune dichiarazioni sul curioso episodio accaduto al termine del triplice fischio. Senza troppi giri di parole il classe 2000 ha, infatti, ammesso di essere da sempre un grande tifoso del Milan e di avere anche una foto con Paolo Maldini:

Perché indossavo la maglia del Milan? Perché sono tifoso del Milan, lo sanno tutti i miei amici. Nella mia casa a Budapest c’è una foto di me con Paolo Maldini quando mia nonna mi portò a conoscerlo.

Anche Szoboszlai si aggiunge, dunque, alla lunga lista dei nomi di rilievo che non hanno nascosto la loro fede rossonera. Del resto il Diavolo ha dominato per anni in Italia e soprattutto in Europa ed è più che normale che negli anni abbia “reclutato” tanti tifosi illustri.

Intanto le parole di Szoboszlai hanno ovviamente infiammato il popolo rossonero che già sogna un arrivo a Milano in futuro di nuovo dei giovani che più hanno fatto parlare di sé in questi ultimi anni. Almeno per il momento, però, tutto resta abbastanza utopico. Chissà, però, che in futuro qualcosa non possa cambiare.