Milan, accordo a sorpresa con la Juve: l’Inter è tagliata fuori

Tanti i fronti di mercato aperti che riguardano il Milan e la Juventus, un accordo sotto banco può soddisfare tutti e significare uno sgarbo ai nerazzurri: cosa sta succedendo

Il gioco del calciomercato in estate è particolarmente intrigante, in alcuni momenti, per via degli intrecci che possono verificarsi tra diverse squadre e aprire improvvisamente a scenari singolari. In poco tempo, tutto può cambiare e regalare opportunità improvvise, favorendo alcune compagini e togliendo margini di manovra ad altre. Equilibri e giochi di potere che non stupiscono e che contribuiscono quindi a creare ciò che poi vedremo tradotto sul campo nella stagione successiva.

Il fronte è piuttosto interessante per quello che riguarda il Milan e la Juventus. Si tratta di due grandi in difficoltà in questo periodo storico, accomunate dalla necessità di tornare ai livelli che competono loro, anche se si tratta di una missione niente affatto facile. Inevitabilmente, entrambe saranno protagoniste di un calciomercato all’attacco, per proporsi verso l’altissima classifica. Come minimo verso la zona Champions, magari puntando un po’ più su e a impensierire Napoli e Inter, le duellanti dell’ultima stagione.

Sappiamo bene che le due società stanno dialogando tra loro per vari giocatori, oltre che confrontarsi direttamente per alcuni acquisti. Attenzione all’accordo dietro le quinte che potrebbe accontentare entrambe e scontentare l’Inter.

Milan su Leoni, via libera per la Juventus per Tomori: effetto domino

Non è un mistero che Milan e Juve siano tra le contendenti per Giovanni Leoni del Parma, giocatore che vorrebbero anche i nerazzurri, su indicazione di Chivu appena arrivato dai gialloblù. L’intreccio che può prendere quota, evidenziato da ‘Tuttosport’, può cambiare tutto.

Alla Juventus infatti piace ancora Tomori, dopo l’acquisto sfumato per poco a gennaio. Ebbene, per l’inglese ci sarebbe il via libera, nel momento in cui Leoni dovesse finire ai rossoneri. Una soluzione che a Torino accetterebbero di buon grado, anche perché forse Tomori sarebbe preferito da Tudor per la sua maggiore esperienza.

Milan e Juventus, dialoghi aperti anche per Vlahovic: gli scenari

Lo abbiamo detto, tra Milan e Juve c’è anche altro in ballo. Ad esempio, Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora tutto da definire.

Per il serbo, l’eventualità di un addio alla Juventus rimane concreta, anche se Tudor lo lascerebbe andare a malincuore. In assenza di rinnovo di contratto, a Torino sanno di dover monetizzare e l’idea Milan, anche se significherebbe cederlo a una diretta concorrente, potrebbe rappresentare una buona soluzione. Allegri è un estimatore del serbo e il Diavolo sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche bianconere (intorno ai 25-30 milioni di euro).