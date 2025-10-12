Milan, aggiornamenti sull’infortunio di Leao: cosa filtra sulle sue condizioni

Ci sono già delle novità riguardo le condizioni di Rafael Leao, dopo l’allenamento odierno saltato con il Portogallo. Come sta il numero 10 del Milan.

Si sta rivelando decisamente tragica la sosta per le Nazionali in casa Milan. Negli scorsi giorni i rossoneri hanno già dovuto far fronte agli infortuni di Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. Come se non bastasse, in serata sono poi arrivate brutte notizie anche sulle condizioni di Adrien Rabiot e Rafael Leao, entrambi non presenti all’allenamento odierno con Francia e Portogallo.

Se nel caso del francese si avranno novità solo domani, per quanto riguarda il portoghese stanno già arrivando degli aggiornamenti in questi minuti. Inutile dire che c’è molta apprensione in quel di Milanello, con Max Allegri che potrebbe perdere nuovamente il suo numero 10, appena rientrato dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori quasi un mese.

Milan, solo precauzione per Leao: sta già tornando a Milano

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, si tratterebbe semplicemente di precauzione per Leao. Non dovrebbe esserci nessun infortunio, con Milan e Portogallo che hanno deciso di far tornare Leao in Italia per non correre rischi inutili. Già in questi minuti il portoghese sta facendo ritorno a Milano, con Allegri che lo avrà a disposizione già domani.

Sospiro di sollievo, dunque, per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. Un nuovo infortunio di Leao sarebbe stata una mazzata per il Diavolo, che ha già dovuto fare a meno del suo uomo più importante per praticamente tutta la prima parte di stagione. Gli spezzoni di gara con Napoli e Juventus hanno dimostrato che Leao deve ancora ritrovare la condizione. Motivo per cui questo rientro anticipato a Milano non può che fargli bene.