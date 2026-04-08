Mercato Napoli, Tare pensa ad un attaccante della Serie A: il nome

Nikola Krstovic torna nei radar del Milan per l’attacco della prossima stagione. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dai rossoneri.

Krstovic: la valutazione dell’Atalanta e il prezzo reale

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Atalanta valuta il cartellino del montenegrino 35 milioni di euro. Un’intesa potrebbe però essere trovata intorno ai 30. Arrivato a Bergamo la scorsa estate per circa 25 milioni, Krstovic ha fatto salire il proprio valore con nove reti in Serie A. La crescita è stata netta: nell’ultima giornata ha segnato anche nella vittoria sul campo del Lecce, dove aveva militato prima del trasferimento in Lombardia.

La cifra richiesta dall’Atalanta non è spropositata considerando il mercato attuale, ma la marginalità di negoziazione rimane concreta. Il Milan dispone di spazi di manovra per portare il prezzo verso il basso attraverso la formula del trasferimento. Una possibilità è rappresentata da Yunus Musah, attualmente in prestito ai nerazzurri: il centrocampista potrebbe diventare una pedina di scambio tra i due club.