Brahim Diaz, Marocco o Spagna? Le ultime sulla scelta della Nazionale

Tra i giocatori che da quando sono arrivati si sono sempre ritagliati un loro spazio nello scacchiere di Stefano Pioli rientra Brahim Diaz, con il trequartista ex Real Madrid che ha alternato ottime prestazioni a partite opache che non rispecchiano a pieno il talento del giocatore spagnolo.

Anche con il cambio modulo, la figura del trequartista è rimasta sempre centrale per l’allenatore rossonero, con Diaz che è stato affiancato a Leao nel supportare l’unica punta su cui ruota tutto l’attacco del Milan: Olivier Giroud.

Il numero 10 rossonero si trova però a un bivio fondamentale per la sua carriera, con la società guidata da Gazidis che sta aiutando il suo trequartista nella scelta da compiere.

In settimana è attesa la scelta di Diaz

Brahim Diaz Spagna Marocco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Brahim Diaz dovrà decidere se continuare a essere convocato dalla nazionale spagnola o accettare le lusinghe del Marocco, compagine che agli ultimi Mondiali in Qatar ha dimostrato di essere un gruppo compatto come il Milan e con individualità di spessore come Hakimi.

La società rossonera vorrebbe convincere il trequartista a sposare la causa del Marocco, ma la decisione spetta a Diaz, il quale darà una risposta entro questa settimana. Una nazionale come il Marocco garantirebbe una titolarità più stabile al 10 rossonero e un ambiente con meno oressioni rispetto alla nazionale spagnola. Staremo a vedere cosa deciderà il giocatore ex Real Madrid.