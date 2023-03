Milan, quanto vale il passaggio ai quarti di Champions League: le cifre

Il passaggio del turno del Milan contro il Tottenham in Champions League è un risultato storico non solo perchè la squadra rossonera arriva ai quarti di finale della massima competizione europea dopo 11 anni, ma anche dal punto di vista economico.

Sul versante sportivo, Stefano Pioli ha ritrovato una squadra solida e compatta, che ricorda molto quella che ha vinto lo scudetto lo scorso anno grazie a un gruppo unito e a spiccate individualità come Theo Hernandez, Leao e Maignan.

Quanto avrà beneficiato la società rossonera sul fronte economico dal passaggio del turno in Champions League?

100 milioni nelle casse del Milan dopo il passaggio in Champions!

Milan Champions League introiti

Secondo il Corriere della Sera, il Milan ha ottenuto una cifra vicina ai 100 milioni di euro per aver superato gli ottavi di finale contro la squadra inglese guidata da Antonio Conte. 70 milioni provengono dalla UEFA e rappresentano i premi dati dalla Federazione, mentre la restante parte è legata agli incassi del botteghino e alle sponsorizzazioni.

Quest’enorme entrata permetterà al duo Maldini e Massara di agire con più forza sul mercato, sia per quel che riguarda il capitolo rinnovi (vedi Leao) sia per quel che riguarda nuovi investimenti da fare nel corso del mercato estivo, come ad esempio un esterno destro in grado di pareggiare la qualità tecnica di Leao sull’altra fascia e un centravanti in grado di prendere il posto di Giroud in maniera graduale.