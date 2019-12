Ag. Xhaka: “Abbiamo trovato l’accordo con l’Hertha Berlino”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il mercato del Milan non finisce di certo con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Tra i nomi accostati al club rossonero nelle scorse settimane, c’è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista dell’Arsenal però, stando alle parole rilasciate dal suo agente a blick.ch, è molto vicino ad un altra squadra: “Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Hertha Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato della volontà del club e del giocatore, rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione“. Sembra quindi definitivamente sfumata la pista che avrebbe potuto portare il centrocampista svizzero alla corte di Pioli già a gennaio.