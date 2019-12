Ancelotti: "Ho scelto l'Everton per l'ambizione. Ibra? Lo chiamerò..."

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton, ecco le sue prime parole in conferenza: “Il principale fattore che mi ha spinto a scegliere l’Everton è l’ambizione di questo club, la sua storia e l’atmosfera che creano i tifosi. Ibrahimovic? E’ un mio caro amico ed è stato anche un mio giocatore. Per fortuna ne ho allenati tanti fantastici, non so che idee abbia per il suo futuro. Dovrei chiamarlo, anzi lo chiamerò. Può venire a Liverpool a divertirsi, ma non a giocare (ride, ndr)“.