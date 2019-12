Anno nuovo e riscossa

13 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Chiudere l’anno così così o decisamente male e poi ripresentarsi in campo, all’inizio dell’anno nuovo. Per riscattarsi e per ripartire. Dopo la dura sconfitta di Bergamo, il Milan dovrà rimettere insieme i cocci, il 6 gennaio contro la Sampdoria. Non è la prima volta e i precedenti lasciano ben sperare, con buona pace degli scaramantici.

Nel dicembre 2000, la squadra rossonera aveva chiuso il primo anno del nuovo millennio perdendo in casa contro il Perugia di Serse Cosmi, ma alla ripresa del campionato, grazie ai gol di Boban e Bierhoff, avrebbe ottenuto un pareggio tutto sommato giusto e non disprezzabile nel Derby contro l’Inter.

Anche nel dicembre 2002 e nel dicembre 2003 le vacanze natalizie non erano iniziate benissimo. Nel primo caso con un pareggio casalingo con il Brescia e nel secondo con una sconfitta interna contro l’Udinese e con la beffa del rigore calciato sul palo da Andrea Pirlo. Voltata pagina, sono arrivate però due vittorie pesanti e importanti: nel gennaio 2003 un significativo 2-0 a Bologna a favore dei rossoneri e l’anno dopo il 2-1 decisivo nello scontro-Scudetto all’Olimpico contro la Roma allenata da Fabio Capello.

Non benissimo nemmeno nel dicembre 2013, con il gol di tacco di Palacio nel Derby. Ma all’Epifania del 2014 ecco l’ultima vittoria casalinga dei rossoneri contro l’Atalanta: 3-0 con doppietta di Kaká e rete di Cristante.

Fonte: acmilan.com