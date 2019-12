Atalanta, Gosens: "Abbiamo trovato libertà di giocare, quando attacchiamo..."

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il centrocampista dell’Atalanta Robin Gosens ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria di quest’oggi contro il Milan: “Abbiamo iniziato bene a sinistra, trovando quasi sempre la libertà di giocare e l’abbiamo sfruttata con il gol del Papu. Il mister ci chiede non soltanto di creare superiorità sugli esterni, ma anche di giocare con gli attaccanti. La libertà che abbiamo è importante, ci dà qualcosa in più. Quando attacchiamo è difficile difendere per gli altri, quindi è sicuramente un’arma in più“.