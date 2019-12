Atalanta-Milan: da Bonaventura fino a Pasalic, è la gara degli ex

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Atalanta-Milan sarà una sfida affascinante, non solo per le sorti del campionato delle due squadre. Il match di Bergamo sarà anche un intreccio tra passato e presente, per via degli ex che scenderanno in campo.

EX ATALANTA, JACK- Tra i volti rossoneri, figurano ben quattro giocatori che, in passato, hanno vestito la maglia dell’Atalanta. Il primo ex per eccellenza è, senza ombra di dubbio Giacomo Bonaventura. Arrivato all’ultimo secondo del mercato estivo, nella stagione 14/15, per soli 6 mln di euro dalla Dea, Jack ha collezionato 162 presenze, siglando 33 reti in maglia rossonera. Per il momento, però, resta l’unico colpo vantaggioso per il Milan.

EX ATALANTA: KESSIE’, CONTI E CALDARA- Estate 2017, la coppia Fassone-Mirabelli preleva Franck Kessié e Andrea Conti, per un totale di 56 mln di euro. L’ivoriano, 110 presenze e 13 reti con la maglia del Milan fino ad ora, non ha convinto a pieno l’ambiente milanista. L’esterno bergamasco, invece, è stato vittima di un brutto infortunio, che lo ha tenuto fermo per un anno e mezzo. In maglia rossonera, Conti ha disputato solo 28 presenze. Nelle ultime apparizioni, però, sembra aver ritrovato la fiducia nei propri mezzi. L’ultimo ex nerazzurro, infine, è Mattia Caldara. Il centrale italiano, dopo due stagioni fenomenali con l’Atalanta, passa alla Juventus nel mercato estivo del 2018, dove viene girato al Milan nell’affare Bonucci-Higuain. Una serie di infortuni, però, perseguitano Mattia che, al momento, ha collezionato solo 2 presenze con il diavolo in una stagione e mezza.

EX MILAN- Tra le file dell’Atalanta, invece, figura un ex rossonero gradito al popolo milanista: si tratta, infatti, di Mario Pasalic. Il centrocampista croato, ha disputato una sola stagione con la maglia del Milan, ma la mente dei tifosi rossoneri non può che ritornare a quel rigore decisivo calciato a Doha che, difatti, regalò la Supercoppa italiana contro la Juventus. Pasalic disputò 27 gare, segnando 5 gol con i rossoneri. Con l’Atalanta, invece, fino a questo momento ha collezionato 63 presenze, siglando ben 13 reti in due stagioni.