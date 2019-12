Atalanta-Milan, i bookies vedono favorita la Dea. Il 2 quotato...

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come ultimo match del 2019, il Milan sarà impegnato nella complicatissima sfida di domenica alle 12.30 in casa dell’Atalanta e Milan. Che l’impegno per Romagnoli e compagni all’Atleti Azzurri d’Italia sarà complicato lo testimoniano anche le quote dei bookmakers, che vedono decisamente favorita la Dea, la cui vittoria è bancata intorno al 1,80.

Il “2” – ovvero la vittoria dei rossoneri – vale circa 4,25 volte la posta, mentre il pareggio (risultato verificatosi ben quattro volte nelle ultime sei sfide tra rossoneri e nerazzurri) è quotato circa 3,80.