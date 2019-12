Atalanta-Milan: l’ultima gara di Ricardo Rodriguez?

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Domenica il Milan sfiderà l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Stefano Pioli, causa la squalifica di Theo Hernandez dovrà senza alcun dubbio schierare dal primo minuto Ricardo Rodriguez, ormai abbandonato dai tifosi rossoneri e considerato pedina sul mercato importante per fare cassa e investire su nuovi giocatori. Lo svizzero, giunto per circa 15 milioni di euro nell’estate 2017, sotto l’era cinese dopo una stagione discreta è calato vistosamente, tanto che la società rossonera, nella ultima sessione di mercato estiva, ha voluto immediatamente sotituirlo. L’arrivo dell’ex terzino del Real Madrid, lo ha completamente spiazzato. Dopo il derby, non ha praticamente mai visto il terreno di gioco.

Il suo cartellino si aggira sempre sulla medesima cifra e alcuni club tedeschi sarebbero già pronti a prelevarlo, su tutti lo Schalke 04, ma il Milan starebbe attendendo ancora la giusta offerta. Intanto, dopo domani Rodriguez tornerà nuovamente nell’undici del primo minuto, ma sarà la sua ultima partita con la maglia rossonera? Una prestazione di lusso basterebbe a convincere la società rossonera a trattenerlo a Milanello? L’ex Wolsburg vorrebbe giocare con più costanza e non perdere il treno per Euro 2020. Lo riferisce Tuttosport.