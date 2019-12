Atalanta-Milan, i precedenti: quattro vittorie rossonere negli ultimi nove incontri

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan sarà impegnato nella difficile trasferta di Bergamo, sul campo dell’Atalanta. I rossoneri, sulla carta, partono sfavoriti nel confronto di domenica al Gewiss Stadium. Eppure i precedenti sorridono alla squadra di Pioli.

Negli ultimi nove incontri giocati contro gli orobici, il Milan ha vinto quattro partite ed ha ottenuto tre pareggi, subendo solamente due sconfitte di misura. Lo scorso anno finì proprio con la vittoria del Diavolo, che sconfisse la Dea con un netto 3-1, grazie ad uno strepitoso Piatek (autore di una doppietta) e Hakan Calhanoglu.

Il risultato più frequente è l’1-1 maturato in tre occasioni, ovvero, in tutti i pareggi tra le due squadre. Il primo X fu nel lontano ottobre del 2009, il Milan di Leonardo recuperò lo svantaggio iniziale, firmato Tiribocchi, grazie alla rete di Ronaldinho. Gli ultimi due pari, invece, sono arrivati consecutivamente. Nella stagione 16/17, il Milan riacciuffò l’Atalanta con la rete di Deulofeu, che rispose al gol siglato dall’attuale rossonero Andrea Conti. Nell’annata 17/18, invece, furono i rossoneri ad essere raggiunti dai bergamaschi grazie a Masiello che, in pieno recupero, vanificò il vantaggio di un altro ex atalantino: Franck Kessié.