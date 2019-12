Attento Milan, Mattia Caldara è nel mirino dell’Atalanta

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Tuttosport: Mattia Caldara sarebbe nel mirino dell’Atalanta. Il giocatore è stato acquistato dapprima dalla Juventus per poi finire al Milan, dopo lo scambio con Leonardo Bonucci. Il centrale rossonero, però, non ha praticamente visto il campo, causa diversi infortuni che hanno condizionato l’intera scorsa stagione. Ora, dopo vari accertamenti, sarebbe pronto a giocarsi le sue carte per convincere Stefano Pioli a puntare su di lui. Il club di Via Aldo Rossi, dal canto suo, starebbe puntando però su Todibo, classe ’99 del Barcellona; er questo motivo, l’ex centrale bianconero potrebbe essere inserito sul mercato in uscita. L’Atalanta di Gasperini sarebbe pienamente interessata ma per assicurarsi le sue prestazioni dovrebbe sborsare un cifra non inferiore ai 25 milioni di euro, per conseguentemente convincere il club rossonero a cederlo.