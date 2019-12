Bennacer a Milan TV: “Dovremo dare tutto. Biglia è un esempio per me”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Milan TV, di seguito le sue dichiarazioni.

Sul pallone d’oro africano: “Sono felice di essere tra i primi dieci, è molto importante per me. Ora devo fare di tutto per essere sempre in questa lista”.

Sul cambiamento: “Ho giocato più partite qui al Milan, ho la stessa volontà dell’inizio. Voglio fare bene, ora va meglio perché conosco meglio l’ambiente e anche i compagni”.

Su Biglia: “Parliamo tanto insieme, lui mi aiuta e io sto imparando tanto da lui. Il calcio funziona così, è una fortuna avere un compagno così”.

Sul gruppo: “Io parlo con tutti i miei compagni, siamo una squadra e quindi non faccio differenze: siamo tutti uguali. Ho più confidenza con qualche giocatore, ma scherzo con tutti”.

Su Theo e la squalifica di Bergamo: “Abbiamo fiducia in questo giocatore, lui aiuta sempre la squadra. È un esempio”.

Ancora sul gruppo e l’ultima partita: “Dobbiamo dare tutto perché poi avremo le vacanze. Non dobbiamo fermarci, vogliamo finire bene quest’anno”.

Sul ruolo in squadra: “Sto imparando tante cose, ora ho più fiducia. Porto la palla quando ci serve, altrimenti provo a recuperare quando posso. Mi piace verticalizzare, cerco sempre farlo. Posso aiutare ancora di più contro la squadra. Contro il Sassuolo ho commesso un grande errore, un giocatore professionista non deve fare quello sbaglio. Ora devo fare vedere a tutti che posso fare anche gol”.

Cosa c’è sotto l’albero per i tifosi? “Loro danno tutto per noi e noi dobbiamo fare lo stesso. Faremo di tutto per vincere la partita di domenica, lo faremo anche per l’allenatore che lavora tantissimo. Sappiamo tutti che quando facciamo male è sempre l’allenatore che deve metterci la faccia”.

Cosa chiedi al 2020? “Fare meglio, devo lavorare e crescere. Voglio essere più decisivo”