Bonaventura a Milan TV: “Stiamo lavorando bene, vogliamo fare una grande prestazione”

Prima della gara contro l’Atalanta, valida per la 17ma giornata del campionato in corso, Jack Bonaventura ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato la partita secondo le caratteristiche avversarie. Cercheremo di fare una grande prestazione. Tornare a Bergamo è sempre un’emozione, ho tanti ricordi. Spero di fare una grande partita. L’Atalanta è una squadra difficile da affrontare, ha qualità e intensità. Dovremo fare meglio di loro, sotto questi ultimi due aspetti, per vincere”.