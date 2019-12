36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara contro l’Atalanta, Jack Bonaventura ha parlato ai microfoni di DAZN: “Tornare a Bergamo, per me, è sempre un’emozione. Ho tanti ricordi legati all’Atalanta, ho tanti amici e conosco tante persone. Sono concentrato sulla partita. Giocare qui sarà difficile. I tifosi dell’Atalanta tiferanno per la loro squadra. Magari, li saluterò a fine gara”.