La sua presenza in campo dal primo minuto nel match in corso di svolgimento tra Sampdoria e Juventus, permette a Gianluigi Buffon di agganciare Paolo Maldini a quota 647 al primo posto della classifica dei giocatori con più presenze in Serie A.

Il 41enne portiere della Juventus fece il suo debutto nel massimo campionato nostrano il 19 novembre 1995 proprio contro il Milan, riuscendo col suo Parma ad imporre lo 0-0 ai rossoneri.