Calciomercato Milan: accordo trovato per Todibo

La sconfitta pesante ieri di Bergamo avrebbe fatto riflettere molto i dirigenti rossoneri, tanto che sarebbero pronti a lanciarsi sul mercato invernale e tentare di chiudere qualche colpo importante per rinforzare la propria rosa. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Barcellona per Jean-Clair Todibo. Ora il club di Via Aldo Rossi sarebbe all’opera per trovare anche l’intesa con il giocatore, ma la sensazione è che Stefano Pioli potrà contare sul giovane francese, già in vista del match del 6 gennaio contro la Sampdoria.