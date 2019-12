Calciomercato Milan: Borini ad un passo dal Genoa, i dettagli

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo imminente di Zlatan Ibrahimovic starebbe portando cambiamenti importanti anche sul reparto offensivo: oltre a lavorare sulla possibile cessione di Krzysztof Piatek, il Milan sarebbe ad un passo da cedere in via definitiva Fabio Borini. L’ex Sunderland, stando a quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe vicinissimo al Genoa. Lo stesso giocatore avrebbe chiesto più spazio tra le file rossonere, ma Stefano Pioli parrebbe non aver preso in considerazione questa proposta e dunque la società di Via Aldo Rossi dovrebbe chiudere il primo colpo in uscita in questa sessione di mercato invernale. Resta da capire quanto il Milan, in termini economici, guadagnerebbe dalla sua cessione, escluso il risparmio dell’ingaggio.