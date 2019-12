30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riportato in mattinata da Tuttospot, Borini è seguito costantemente dal Genoa. La società genovese vorrebbe l’esterno rossonero per rafforzare il reparto d’attacco orfano ormai di Kouamè (che resterà fuori ancora a lungo dato il grave infortunio ai legamenti che si è procurato il mese scorso). Il giocatore però, prima di accettare la proposta del Genoa, vorrebbe aspettare le mosse del Crystal Palace, visto che non disdegnerebbe il ritorno in Premier.