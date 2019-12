Calciomercato Milan: idee Mariano Diaz e Jovic

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan starebbe seguendo due giocatori del Real Madrid, per il fronte offensivo: Mariano Diaz e Jovic. Qualora la trattativa che porta a Zlatan Ibrahimovic saltasse, il Diavolo punterebbe forte sui giocatori Blancos. Da cancellare dal taccuino, dunque, le ipotesi over 30, Mario Mandzukic e Olivier Giroud, che guadagnano troppo nei rispettivi club.

Mariano Diaz, ex Lione, è un attaccante-seconda punta, abile anche da esterno d’attacco, valutato circa 18 milioni di euro. Jovic, invece, è un centravanti puro, ex Eintracht Francoforte. L’attaccante serbo, classe ’97 è stato prelevato dal Real Madrid, questa estate per circa 60 milioni di euro e difficilmente il club di Via Aldo Rossi spenderebbe tale cifra per poter usufruire delle sue doti balistiche. In via Aldo Rossi si punterebbe, dunque, al prestito con diritto di riscatto.