Calciomercato Milan: il PSG su Paquetà ma...

Il Milan, dopo l’arrivo dello svedese in rossonero, vorrebbe rinforzare ancor più la propria rosa, ma per farlo deve prima cedere alcuni tasselli, come Rebic, Borini, Rodriguez e Paquetà. Il brasiliano, giunto nella scorsa stagione proprio nella sessione invernale dal Flamengo per 37 milioni di euro, non avrebbe convinto a pieno Stefano Pioli, ritenuto una seconda linea, chiuso dal ritrovato Giacomo Bonaventura e da Hakan Calhanoglu. Il PSG si sarebbe letteralmente fiondato sul numero 39 rossonero, ma stando a quanto riferisce in edicola questa mattina il Corriere della Sera, il club parigino non si sarebbe spinto oltre a 20 milioni di euro, troppo pochi per convincere la società di Via Aldo Rossi a lasciar partire il talento verdeoro. In alternativa, stando a quanto riferisce Tuttosport il direttore sportivo Leonardo potrebbe sempre provare a chiedere uno scambio alla pari con Julian Draxler, che nell’ultimo anno ha trovato decisamente poco spazio.