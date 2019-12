Calciomercato Milan: la Fiorentina punta Piatek, il club rossonero...

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic, ma prima di qualsiasi pensiero servirebbe cedere qualcuno nel reparto offensivo. Per quanto riguarda Rafael Leao, Stefano Pioli parrebbe aver trovato la giusta collocazione: esterno d’attacco o partner futuro in un possibile tandem d’attacco. Borini sarebbe sempre più vicino alla cessione ma il nome che scalda l’ambiente rossonero in uscita sarebbe Krzysztof Piatek. Il polacco, dopo la scorsa stagione, non è per nulla esploso definitivamente, anzi, ha letteralmente deluso le aspettative e il club di Via Aldo Rossi, ora, vorrebbe cederlo in prestito per farlo tornare quello di 330 giorni fa. Tra i team interessati al polacco, ci sarebbe la Fiorentina di Rocco Commisso. Il Milan, però, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, non sarebbe intenzionato a cedere il proprio giocatore in Italia, per non dar modo alle altre squadre eventualmente di rinforzarsi. Piatek piace in Germania, in particolar modo Schalke 04, Lipsia e Bayer Leverkusen, ma occhio anche all’Hoffeneim.