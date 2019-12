26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan lo ha seguito a lungo negli scorsi mesi, ma il futuro di Emanuel Vignato quasi sicuramente non sarà per il momento vestito di rossonero. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il talento del Chievo Verona, in scadenza di contratto a giugno, dovrebbe passare sin da questo gennaio al Bologna di Sinisa Mihajlovic, che per lui sborserà una cifra di circa due milioni di euro.