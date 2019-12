Calciomercato Milan: non solo Todibo, anche Matic nel mirino e...

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’effetto Ibrahimovic potrebbe regalare al club rossonero, altri importanti nomi. In difesa, il club di Via Aldo Rossi starebbe continuando a seguire Todibo, ma la trattativa è in standby, visto che i rossoneri offrirebbero non più di 17 milioni di euro, mentre la richiesta catalana sarebbe di 25. A centrocampo sarebbe spuntata l’idea Matic: un tassello di grande qualità ed esperienza a centrocampo, 31enne ex Chelsea, attualmente al Manchester Utd. Difficile l’approdo di Elneny, il quale dovrebbe restare al Besiktas in prestito dall’Arsenal. Ancora in fase di stato di fermo la trattativa che vede Lucas Paquetà lontano dai cancelli di Milanello. Il PSG non di sarebbe spinto oltre allo scambio possibile con Julian Draxler, che dal canto rossonero non dispiacerebbe, essendo ancora giovane (26anni) con ottime doti tecnico-tattiche. I rossoneri valutano Paquetà 35 milioni, qualcosa in più rispetto all’ex Wolsburg.