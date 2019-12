Calciomercato Milan: serve cedere uno tra Kessie o Paquetà per un colpo top

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il duo manageriale rossonero, formato da Maldini e Boban, vorrebbe rinforzare anche la mediana rossonera. Per farlo uno tra Kessie o Paquetà deve essere ceduto. Il primo vale circa 30 milioni di euro, e visto il rendimento degli ultimi match, la società di Via Aldo Rossi sarebbe ben disposta ad incassare tale cifra, mentre il secondo sarebbe seguito dal Paris Saint Germain di Leonardo. L’ex direttore sportivo rossonero aveva prelevato il brasiliano dal Flamengo per circa 38 milioni di euro e sarebbe pronto ad offrire la medesima cifra al club milanista.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, in caso di cessione di uno dei due, il Milan si orienterebbe totalmente su uno tra Matic o Xhaka.