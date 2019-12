Capello: "Ibra in campo vuole solo vincere, non è tornato per i soldi ma per..."

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ai microfoni di Tuttosport ha rilasciato una lunga intervista Fabio Capello sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è giunto per rivitalizzare l’ambiente rossonero e la sua immagine sarebbe fondamentale per smuovere uno spogliatoio e un ambiente decisamente sotto le aspettative.

Sul colpo di mercato rossonero: “Ibra serviva come il pane. Lo svedese porterà tutto il suo carisma, tutta la sua voglia e determinazione di fare bene, cosa che in questa squadra ho trovato rare volte“.

Sulla scelta dello svedese di accettare nuovamente i colori rossoneri: “Non lo ha fatto per soldi, ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ogni volta vuole dimostrare di averle per il bene dei tifosi e in particolar modo della squadra. Vuole portare il Milan ancora in alto e la sua personalità può solo aiutare ad avvicinarsi all’obiettivo“.

Sullo spogliatoio: “Avere un Ibra in più in questa squadra, per il Milan è fondamentale. Lo spogliatoio ne gioverebbe soltanto. Mancava un leader come lui alla guida dei rossoneri. Il suo talento aiuterà tutto il resto del team a crescere“.

Sulla forza di Ibrahimovic: “È un giocatore completo. Sa muoversi e adattarsi ad ogni cosa. È diventato negli ultimi anni, dal 2011 ad ora, anche uomo assist, oltre che bomber puro. In campo va solo per vincere, come Cristiano Ronaldo“.