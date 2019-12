Carminati (ex preparatore atletico Inter): “Ibra può ancora fare la differenza”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il preparatore atletico Ivan Carminati, che ha lavorato con Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell’Inter, ha parlato del centravanti svedese ai microfoni di Tuttosport: “Non credo che, in questi mesi, sia rimasto fermo. Si sarà allenato per farsi trovare fisicamente avanti. Ibra è uno di quei giocatori che, se stanno bene e se non hanno problemi durante la preparazione, in meno di un mese possono farsi trovare pronti per cominciare a giocare. Sorpreso se dovesse essere in campo il 6 gennaio? Conoscendolo, direi di no”.

E ancora: “Pur non correndo come un tempo, può fare sempre la differenza. E’ la sua natura. Può risultare determinante su calcio di punizione e da palla inattiva, ad esempio. Zlatan è un vincente, è una persona che non vuole mai perdere, nemmeno in allenamento. Ricordo ancora le discussioni, in settimana, con gli argentini. Voleva vincere anche la partitella di fine allenamento. L’età conta, ma siamo di fronte a un animale da palcoscenico. I leader sanno farsi riconoscere nei momenti più importanti. Io credo che lui possa fare ancorala differenza. Non si può pensare che faccia 50 partite e nemmeno 35 gol, però, darà una mano al Milan per raggiungere i suoi obiettivi“.