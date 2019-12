Cassano: "Con Ibra tutti al 110%. Boban e Maldini..."

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Antonio Cassano non ha mai avuto dubbi, sapeva che se Ibra fosse tornato in Serie A sarebbe tornato al Milan: “Dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten è il 9 più forte degli ultimi anni”, ha detto a Sky Sport.

Non solo: “Ibra farà rendere al 110% tutti i suoi compagni. Stiamo parlando di un fenomeno con una testa impressionante. L’80% dei giocatori di oggi non merita la maglia rossonera paragonata alla sua storia, ma Zlatan farà rendere al massimo tutti”, continua Cassano. Pensa anche a giocatori simili a quelli del loro Milan 2011-12: “Ad esempio Suso e Bonaventura. Giocatori che si inseriscono nell’area avversaria andranno alla grande perché Ibra sa imbucare al meglio”.

Ma soprattutto il piano caratteriale: “Devi dare tutto con lui, in allenamento, in partita, ovunque. Chi non tira fuori il meglio con lui va in difficoltà.

Poi la chiusura su Gattuso: “Boban e Maldini hanno sbagliato tutto a mandarlo via. A cinque minuti dalla fine della scorsa stagione era in Champions. Anche se ho fiducia in loro, possono far tornare il Milan grande”.