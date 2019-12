Chi con Romagnoli? La ricerca continua

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è alla continua ricerca di un partner per Romagnoli. Il capitano è sempre stata l’unica certezza della difesa rossonera, puntellata, cambiata e stravolta nel corso degli anni.

Dall’addio di Bonucci è stata continua incertezza in sede di mercato. Nello scambio con l’ex numero 19 è arrivato Caldara che in campionato non ha giocato nemmeno un minuto, così Musacchio ha guadagnato i gradi di titolare su Zapata, ceduto da svincolato a fine stagione. Al suo posto – quasi a caso – è arrivato Leo Duarte, un brasiliano che difende come un brasiliano, tradotto: inadatto alla tatticismo della Serie A. In più Caldara che sembra finalmente proto al rientro è lusingato dall’Atalanta che spera di riportarlo a Bergamo.

Ora il Milan si è rimesso a caccia e sembra vicino a Jean-Clair Todibo. Il centrale classe 1999, che oggi compie 20 anni, è arrivato a Barcellona in estate, periodo in cui il Milan si era già fatto vedere per disturbare la trattativa tra i blaugrana e il Tolosa. Dopo quattro presenze in Liga e una in Champions in cui ha retto l’attacco dell’Inter, Boban e Maldini tornano alla carica. Specialmente l’ex capitano spera di ripetere l’operazione Theo Hernandez sia in materia economica, sia in campo.

Nei prossimi giorni arriveranno le risposte definitive di Barcellona e Todibo all’assalto rossonero. Se dovesse andare in porto, il Milan ancor prima dell’apertura ufficiale del mercato del 2 gennaio avrebbe già puntellato attacco e difesa.