Clamoroso! Marco Borriello premiato ai 120 anni di Milan, brinda al successo dell’Atalanta

Pochi giorni fa, il Milan ha compiuto 120 anni di storia. Marco Borriello ha avuto l’onore di essere premiato sul campo di San Siro davanti a 65 mila rossoneri, per poi continuare il festeggiamento all’hotel Principe di Savoia con i tanti ex giocatori storici milanisti. Ieri, su Instagram, il Papu Gomez ha voluto postare una foto che lo ritrae, dopo il grande goal del momentaneo 1-0, ringraziando i tifosi e società per il meraviglioso anno che la Dea nerazzurra ha disputato. L’ex attaccante del Milan, protagonista in positivo della stagione 2009/2010 ha commentato la fotografia dell’argentino con due bacini, uniti a due calici di champagne.

Diversi tifosi rossoneri, uno in particolare ha colto l’attenzione dell’ex Spal, scrivendo: “Bel ringraziamento per l’onore che ti hanno concesso domenica scorsa. Un grande milanista il signor Marco Borriello. Un bel brindisi ad un 0-5” – la risposta del giocatore non si è fatta attendere: “Io sono tifoso dei miei amici e del bel gioco caro signore. Buone feste“.