Club più seguiti sui social: Milan seconda italiana, segue l’Inter

Sporting Intelligence ha stilato una classifica dei club più seguiti sui social. Nella top five di tutte le squadre rientra solo la Juventus tra i club del campionato di Serie A, al quinto posto. Il Milan occupa invece la dodicesima posizione, segue poi l’Inter in diciassettesima posizione di questa particolare classifica. Di seguito i primi venti club in classifica.

1) Real Madrid (Liga) 223.888.433

2) Barcellona (Liga) 213.614.164

3) Manchester United (Premier) 125.979.251

4) Chelsea (Premier) 81.087.951

5) JUVENTUS 80.958.117

6) Bayern (Bundesliga) 73.304.167

7) Psg (Ligue 1) 71.030.994

8) Liverpool (Premier) 69.189.779

9) Arsenal (Premier) 69.079.520

10) Manchester City (Premier) 61.489.539

11) Lakers (Nba) 39.699.365

12) MILAN 38.328.684

13) Warriors (Nba) 31.279.993

14) Dortmund (Bundesliga) 27.116.620

15) Atletico Madrid (Liga) 26.759.883

16) Bulls (Nba) 26.541.068

17) INTER 23.874.821

18) Heat (Nba) 23.576.613

19) Tottenham (Premier) 22.370.044

20) M. Indians (Cricket India) 22.353.453