Cutrone potrebbe tornare in Italia già a gennaio: due squadre su di lui

I primi mesi inglesi di Patrick Cutrone non sono di certo stati dei migliori. Poche presenze, pochi gol e più in generale poca considerazione da parte dell’allenatore. Tutti elementi che hanno reso l’ex Milan infelice e nostalgico del campionato italiano.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la sua avventura in Premier League potrebbe subire una battuta d’arresto già a gennaio. Il Wolverhampton avrebbe infatti aperto ad una cessione del giocatore in prestito. Su di lui, in particolare, ci sono due squadre: Torino e Fiorentina. Possibile quindi che l’ex “ragazzo prodigio” del Milan torni a giocare in Serie A già dal prossimo mese.