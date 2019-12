Dal campo alla scrivania, il Milan punta a Sartori. Ecco perché

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Clamorosa indiscrezione dal Corriere di Bergamo. Stando al noto giornale, il Milan vorrebbe affidare la conduzione dell’area tecnica della rosa, per la prossima stagione, a Giovanni Sartori, dirigente dell’Atalanta. La squadra orobica, negli ultimi due anni è giunta davanti ai rossoneri, incassando più cash e talenti in rosa per puntare anche quest’anno ad obiettivi importanti, tra questi già ottenuto l’accesso agli ottavi di Champions League. Il Diavolo sarebbe pienamente interessato al dirigente bergamasco ma bisognerebbe vedere se l’Atalanta e dunque Percassi siano dello stesso avviso.